Укриття у кременчуцьких дитсадках №59 і №3: що відомо про їх облаштування

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

Обидва заклади розташована на вулиці Олександра Білаша у Крюкові

Проєктна документація на облаштування укриття для дитсадка № 59 ще не розроблена. Своєю чергою ремонт сховища у дитсадку № 3 вже завершується. Про це повідомила т. в. о. керівника департаменту освіти Світлана Михайленко 14 травня.

Документацію наразі не розробили через завантаженість проєктанта. Водночас очікується, що ремонт у закладі розпочнеться вже цьогоріч, додає чиновниця.

Облаштування укриття у дитсадку № 3 вже майже завершене. Нині у закладі мають встановити пожежну сигналізацію, розповіла Михайленко.

Додамо, що обидва заклади розташована на вулиці Олександра Білаша у Крюкові.

Нагадаємо, ліцеї № 6 під укриття облаштували великий підвал із двома виходами. Один — з боку центрального входу, другий — з боку дитячих садочків № 3 та № 59. Укриття поділено на дві частини — з одного боку заходитимуть учні, з іншого — вихованці дитсадочків.