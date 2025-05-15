У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів всіх груп крові, особливо 4 (-) та 1 (-) — міськрада

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Із собою громадянам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів всіх груп крові. Особливо нині потрібні такі групи: IV (-) та I (-). Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 14 травня.

Донорів чекають за адресою вул. Івана Мазепи, 8 із 8.00 до 13.00.

Із собою громадянам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Напередодні потенційним донорам не можна:

їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями. Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.