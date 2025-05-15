Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п’ятницю, 16 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Іллі Ткаченка,32А-59;
- вул. Махоркова, 4-76;
- вул. Небесної Сотні, 66А-81/30;
- вул. Тараса Шевченка, 82-105/14;
- пров. Щемилівський, 3-28;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А,
- вул. Лікаря Бончука, 28-30;
- вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- вул. Михайла Грушевського, 11;
- туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5;
- вул. Енергетиків, 39Б-47А;
- вул. Молодіжна, 8;
- вул. Олександра Довженка, 1-7;
- вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6;
- вул. Тараса Бульби, 25, 27;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
- пров. Шосейний, 10;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Композитора Вербицького, 3А,5;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-12, 33А-65;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9,23.
З 8.00 до 18.00:
- пров. Вербовий, 2,4;
- вул. Джерельна, 3-19;
- вул. Каштанова, 1-22;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118;
- пров. Рівненський, 13А-25;
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- пр-д Зональний, 2-7.
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Київська, 64-80, 121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- вул. Євгена Патона, 25;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- с. Соснівка.
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