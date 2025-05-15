Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п’ятницю, 16 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Іллі Ткаченка,32А-59;
  • вул. Махоркова, 4-76;
  • вул. Небесної Сотні, 66А-81/30;
  • вул. Тараса Шевченка, 82-105/14;
  • пров. Щемилівський, 3-28;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А,
  • вул. Лікаря Бончука, 28-30;
  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • вул. Михайла Грушевського, 11;
  • туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5;
  • вул. Енергетиків, 39Б-47А;
  • вул. Молодіжна, 8;
  • вул. Олександра Довженка, 1-7;
  • вул. Княгині Ольги, 2, 4, 6;
  • вул. Тараса Бульби, 25, 27;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Івана Багряного, 3-21;
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92;
  • пров. Шосейний, 10;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • вул. Композитора Вербицького, 3А,5;
  • вул. Щаслива, 33;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Карпенка-Карого, 22-60;
  • вул. Кохнівська, 44-62;
  • пров. Кохнівський, 3, 3А;
  • пров. Межовий, 1-30;
  • вул. Салганна, 4-12, 33А-65;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9,23.

З 8.00 до 18.00:

  • пров. Вербовий, 2,4;
  • вул. Джерельна, 3-19;
  • вул. Каштанова, 1-22;
  • вул. Козацька, 61/31-94А;
  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118;
  • пров. Рівненський, 13А-25;
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49;
  • туп. Степовий, 1-9;
  • пр-д Зональний, 2-7.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Київська, 64-80, 121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • вул. Євгена Патона, 25;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське.
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • с. Соснівка.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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