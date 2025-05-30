Повторна ВЛК визнає гідними до служби 99% обмежено придатних — Веніславський

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 081 Коментарів: 1

Військовозобов’язаним, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти ВЛК до 5 червня поточного року

Влітку минулого року, після набуття чинності нової редакції закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в Україні спостерігалося посилення темпів мобілізації. Наразі мобілізація проводиться не так активно, як потрібно державі. Про це розповів народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський. Він пояснив, що дані про мобілізацію є закритими задля національної безпеки й тому не конкретизував свої пояснення цифрами.

— Цифри мобілізації — це інформація з обмеженим доступом, тому я не можу назвати конкретні дані, але орієнтовно можу сказати, що після ухвалення нової редакції закону, яким ми удосконалили питання мобілізації, був певний сплеск кількості мобілізованих громадян, Потім він дещо спав і останні місяці тримається на одному й тому ж рівні, — заявив Веніславський.

За його словами, нинішні показники мобілізації дозволяють забезпечувати поповнення безповоротних та санітарних втрат у Силах оборони України.

— Об’єктивно війна триває майже три з половиною роки. Люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоб темпи мобілізації були вищими. Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу, — додав нардеп.

Він також заявив, що абсолютна більшість чоловіків, які мали статус обмежено придатних та повторно пройшли ВЛК, були визнані придатними до несення служби. За словами Веніславського, 99% військовозобов’язаних на повторній ВЛК визнають придатними до військової служби. При цьому, близько половини придатні без застережень, а решта мають обмеження.

— На даний час 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК, визнані придатними до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах забезпечення, — зауважив нардеп.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Нагадаємо, Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила закон № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної ВЛК військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними, до 5 червня 2025 року.

Як повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП, у разі непроходження повторного ВЛК цією категорією військовозобов’язаних, відповідні звернення будуть направлені до Нацполіції для адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаних до районних ТЦК. Крім того, такі громадяни будуть притягнуті до адмінвідповідальності та з одночасним проходженням ВЛК. Розмір штрафу за невиконання вимог законодавства — від 17 000 до 25 500 грн.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Раніше ми вже писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК.