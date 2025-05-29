Для повторного проходження ВЛК обмежено придатним військовозобов’язаним лишився всього один тиждень

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

Військовозобов’язаним, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти ВЛК до 5 червня поточного року

У Полтавському обласному ТЦК та СП нагадують, що громадянам України віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня поточного року. Особам з інвалідністю будь-якої групи цього робити не треба. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

У разі невиконання цією категорією військовозобов'язаних обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду:

ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Нацполіції щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС;

працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних ТЦК та СП;

доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду (ВЛК), зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

За невиконання вимог законодавства про оборону передбачено накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Нагадаємо, Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила законопроєкт № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними. Цей термін невдовзі спливає. Полтавський обласний ТЦК та СП тиждень тому вже нагадував таким громадянам про необхідність пройти ВЛК, не відкладаючи це на останні дні, коли можуть виникнути черги. Ми про це писали 21 травня.

Наприкінці квітня у Міноборони нагадали «обмежено придатним» про крайній термін проходження повторного ВЛК.

Раніше ми писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +». У разі несвоєчасного проходження повторного ВЛК військовозобов’язані можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Раніше ми писали, що новий термін проходження повторного ВЛК був встановлений законом № 4235-ІХ, прийнятим Верховною Радою України 12 лютого 2025 року.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК.