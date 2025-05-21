У Полтавському ОТЦК нагадали «обмежено придатним», що лишилося два тижні для повторного проходження ВЛК

За невиконання вимог законодавства передбачено накладення штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень
Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила законопроєкт № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними. Цей термін невдовзі спливає і Полтавський обласний ТЦК та СП вирішив нагадати таким громадянам про необхідність пройти ВЛК, не відкладаючи це на останні дні, коли можуть виникнути черги.
Пресслужба Полтавського ОТЦК пояснює, що у разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов’язаних:
Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК
Нагадаємо, наприкінці квітня у Міноборони нагадали «обмежено придатним» про крайній термін проходження повторного ВЛК.
Нещодавно ми писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +». У разі несвоєчасного проходження повторного ВЛК військовозобов’язані можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.
У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.
Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня
Раніше ми писали, що новий термін проходження повторного ВЛК був встановлений законом № 4235-ІХ, прийнятим Верховною Радою України 12 лютого 2025 року.
Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК
Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.
Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.