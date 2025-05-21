У Полтавському ОТЦК нагадали «обмежено придатним», що лишилося два тижні для повторного проходження ВЛК

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За невиконання вимог законодавства передбачено накладення штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень

Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила законопроєкт № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними. Цей термін невдовзі спливає і Полтавський обласний ТЦК та СП вирішив нагадати таким громадянам про необхідність пройти ВЛК, не відкладаючи це на останні дні, коли можуть виникнути черги.

— Нагадуємо, що громадянам України віком 25-60 років, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня поточного року. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги, — зазначають у повідомленні.

Пресслужба Полтавського ОТЦК пояснює, що у разі невиконання громадянами обов’язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов’язаних:

ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення військовозобов’язаними адміністративного правопорушення шляхом електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України;

працівники поліції на підставі звернень ТЦК та СП будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов’язаних громадян до найближчих районних ТЦК та СП;

доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду.

— За невиконання вимог законодавства про оборону передбачено накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень, - попереджають в ОТЦК.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Нагадаємо, наприкінці квітня у Міноборони нагадали «обмежено придатним» про крайній термін проходження повторного ВЛК.

Нещодавно ми писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +». У разі несвоєчасного проходження повторного ВЛК військовозобов’язані можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Раніше ми писали, що новий термін проходження повторного ВЛК був встановлений законом № 4235-ІХ, прийнятим Верховною Радою України 12 лютого 2025 року.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК. Цей етап реформи має бути втілений до кінця січня.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».