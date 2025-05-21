У Кременчуці чоловік отримав 5 років тюрми за те, що битою побив знайомого у дворі багатоповерхівки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 227

Після конфлікту він прийшов до потерпілого з битою та кілька разів ударив «опонента» — прокуратура довела вину

Кременчуківця засудили до 5 років позбавлення волі за умисне тяжке тілесне ушкодження. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у Кременчуцькій окружній прокуратурі.

За даними слідства, у серпні 2024 року між чоловіками стався словесний конфлікт. Згодом нападник, озброївшись битою, прийшов до потерпілого у двір й кілька разів ударив «опонента» по різних частинах тіла.

Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий отримав тяжкі травми, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Після побиття нападник забрав биту і втік з місця злочину. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловік забив родича до смерті.