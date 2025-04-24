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У Кременчуці чоловік забив родича до смерті

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 344 Коментарів: 1

 

Постраждалий помер у лікарні

У вівторок, 22 квітня, до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію місцевого 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Поліціянти встановили, що 20 квітня між потерпілим та його 53-річним родичем виник конфлікт. Унаслідок інциденту останній сильно побив потерпілого.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

— Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому судом запобіжного заходу, - зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, 11 серпня минулого року у медичному закладі Кременчука після отриманих тяжких травм помер 46-річний місцевий житель. Чоловік їх отримав під час бійки на вулиці Перемоги, що сталась 30 липня.
Ми також писали, що 29 березня минулого року у Кременчуці на вулиці Хорольській сталася сварка між двома чоловіками, внаслідок чого один забив іншого до смерті.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчук бійка травми тілесні ушкодження
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Коментарі: 1

121
колобок:
Сьогодні, 15:37

Причини та обставини події ...

Обставини - святкування Великодня.

Причини - 1- не зійшлись у політичних поглядах,

2- з'ясовували хто кого більше поважає.


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