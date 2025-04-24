У Кременчуці чоловік забив родича до смерті

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 344 Коментарів: 1

У вівторок, 22 квітня, до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію місцевого 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Поліціянти встановили, що 20 квітня між потерпілим та його 53-річним родичем виник конфлікт. Унаслідок інциденту останній сильно побив потерпілого.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

— Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому судом запобіжного заходу, - зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 11 серпня минулого року у медичному закладі Кременчука після отриманих тяжких травм помер 46-річний місцевий житель. Чоловік їх отримав під час бійки на вулиці Перемоги, що сталась 30 липня.

Ми також писали, що 29 березня минулого року у Кременчуці на вулиці Хорольській сталася сварка між двома чоловіками, внаслідок чого один забив іншого до смерті.



