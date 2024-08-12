У центрі Кременчука сталась бійка: потерпілий помер в лікарні

11 серпня у медичному закладі Кременчука після отриманих тяжких травм помер 46-річний місцевий житель. Чоловік їх отримав під час бійки на вулиці Перемоги, що сталась 30 липня. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
Поліція встановила обставини інциденту й особу, причетну до злочину. Підозру слідчі оголосили 29-річному кременчуківцю, з яким у потерпілого виник конфлікт. Наразі розглядається питання про взяття фігуранта під варту.
Нині правоохоронці розслідують справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Нагадаємо, 11 серпня у Полтаві на одній зі станцій техобслуговування сталася масова бійка.
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