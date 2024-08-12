У Полтаві в перинатальному центрі померла новонароджена дитина — поліція

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У одному з полтавських перинатальних центрів померла дитина на наступний день після пологів. Для визначення причини її смерті призначеного судово-медичну експертизу. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції Полтавщини 12 серпня.

Нині слідчі з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 14 липня з Кременчуцького перинатального центру викрали немовля. Це сталось приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а новонароджених залишили. Мати дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці. Через викрадення немовляти із перинатального центру Кременчука керівника установи притягнули до дисциплінарної відповідальності. 16 липня поліція розшукала дитину і затримала причетну до викрадення особу. Свій вчинок вона пояснює тим, що дуже хотіла дитину, яку ніколи б не народила, тому вдалася до злочину.