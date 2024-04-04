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Надзвичайні новини

У Кременчуці під час сварки чоловік забив до смерті знайомого

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 0

 

Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення

29 березня близько 19.00 на вулиці Хорольській у Кременчуці сталася сварка між двома чоловіками, внаслідок чого один забив іншого до смерті. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції  у Полтавській області.

На місці події правоохоронці вилучили усі речові докази, а також встановили особи причетних. Ними виявилися двоє знайомих між собою місцевих мешканців. 

За словами Олександра Холондовича, начальника Кременчуцького районного управління поліції, підозрюваний у вбивстві наразі перебуває під вартою.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

У разі визнання підозрюваного винним, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві посеред вулиці побилися двоє юнаків — поліція склала адмінпротокол на старшого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук бійка смерть поліція
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