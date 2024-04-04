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Кременчук, Освіта, Спорт

Вихованцям Кременчуцького спортивного ліцею присвоїли спортивні розряди

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 160

 

Одна з учениць стала кандидаткою у майстри спорту із дзюдо

Чотирьом вихованцям Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного присвоїли спортивні розряди. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки закладу освіти.

Відтепер II спортивний розряд з греко-римської боротьби мають:

  • Тарас Пидюра, учень 8-Б класу;
  • Ілля Шипець, учень 9-Б класу;
  • Євгеній Заєць, учень 10 класу.

Займався з борцями тренер Сергій Бузько.

Окрім цього, Арині Бордюг, учениці 8-А класу, присвоїли спортивний розряд кандидата у майстри спорту України із дзюдо. Тренер спортсмени — Василь Новік.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: спортивний ліцей спорт звання
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