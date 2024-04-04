Вихованцям Кременчуцького спортивного ліцею присвоїли спортивні розряди

Чотирьом вихованцям Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного присвоїли спортивні розряди. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки закладу освіти.
Відтепер II спортивний розряд з греко-римської боротьби мають:
Займався з борцями тренер Сергій Бузько.
Окрім цього, Арині Бордюг, учениці 8-А класу, присвоїли спортивний розряд кандидата у майстри спорту України із дзюдо. Тренер спортсмени — Василь Новік.
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