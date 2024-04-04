У Полтаві водій вантажівки збив 90-річну жінку — поліція

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Потерпіла з травмами перебуває у лікарні

Учора, 3 квітня, близько 9.45 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, за кермом вантажівки Mercedes Sprinter перебував 40-річний водій. Він рухався заднім ходом та збив 90-річну жінку. Потерпілу із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Наразі усі обставини та деталі події з'ясовують слідчі.

Надаємо, учора у Миргороді легковик збив пенсіонерку.



