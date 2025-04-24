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Кременчук, Освіта

«Ми маємо можливість втрачати роки на те, щоб усе було правильно оформлено», — Малецький про укриття у гімназії № 2

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 342

 

Очікується, що у наступному навчальному році учні закладу освіти нарешті сядуть за парти

Сьогодні, 24 квітня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради вкотре постало питання будівництва укриття та запуску сонячних панелей у гімназії № 2. Мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що роботи там продовжуються.

— Ми щойно прийняли рішення дофінансувати введення в експлуатацію електростанції цієї сонячної. По укриттю теж роботи тривають, — зауважив він.

Проте міський голова знову звернув увагу, що проблеми із ремонтом укриття в гімназії № 2 почалися після того, як «один з депутатів Кременчуцької міської ради від політичної партії «Європейська солідарність» публічно звернув увагу на те, що роботи там відбуваються швидше, ніж виготовляються відповідні документи. 

— Після цього прийшли люди в погонах, прийшли різні перевіряючі органи й зупинили просто процес будівництва укриття. Ну нічого, зараз же війна, ми маємо можливість втрачати роки на те, щоб там усе правильно було оформлено. Щоб кожна людина, яка там працює, робила тільки те, що передбачено в кошторисі, робила це довго дуже, як це передбачено нормами… — продовжив мер.

Нагадаємо, Малецький і раніше заявляв, що ремонт укриття у гімназії №2 затягується та вимагає виконання усіх робіт відповідно до проєкту завдяки депутату Богдану Лазоренку.

Проте учора, 23 квітня, на засіданні депутатської комісії з питань фінансів та бюджету т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко повідомила, що із 1 вересня 2025 року гімназія №2 працюватиме очно.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гімназія № 2 укриття
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