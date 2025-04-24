Сьогодні, 24 квітня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради вкотре постало питання будівництва укриття та запуску сонячних панелей у гімназії № 2. Мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що роботи там продовжуються.
Проте міський голова знову звернув увагу, що проблеми із ремонтом укриття в гімназії № 2 почалися після того, як «один з депутатів Кременчуцької міської ради від політичної партії «Європейська солідарність» публічно звернув увагу на те, що роботи там відбуваються швидше, ніж виготовляються відповідні документи.
Нагадаємо, Малецький і раніше заявляв, що ремонт укриття у гімназії №2 затягується та вимагає виконання усіх робіт відповідно до проєкту завдяки депутату Богдану Лазоренку.
Проте учора, 23 квітня, на засіданні депутатської комісії з питань фінансів та бюджету т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко повідомила, що із 1 вересня 2025 року гімназія №2 працюватиме очно.
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