Очільник департаменту освіти Геннадій Москалик постійно звітується перед міським головою про проведені роботи
Ремонт укриття у гімназії № 2 триває, проте назвати орієнтовні терміни його завершення наразі складно. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому 23 січня.
За його словами, ситуація, що склалася у гімназії, «вимагає дуже докладно робити всі рішення у відповідності до проєкту» та, у разі необхідності, проходити коригування.
Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.
Заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука розповів, що реконструкцію укриття у гімназії вивчатиме обласна робоча група «Прозорість і підзвітність».
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