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Кременчук, Освіта

Ремонт укриття у гімназії № 2 триває, орієнтовні терміни завершення назвати складно — Малецький

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 301

 

Очільник департаменту освіти Геннадій Москалик постійно звітується перед міським головою про проведені роботи

Ремонт укриття у гімназії № 2 триває, проте назвати орієнтовні терміни його завершення наразі складно. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому 23 січня.

— Те, що там роботи тривають, знаю. Геннадій Федорович (Москалик — ред.) звітується майже щоденно по роботам. Уже АВР-блок прийшов (пристрій автоматичного введення резерву для генераторів у разі припинення подачі електрики від центральної мережі — ред.), його треба встановити, підключити тощо. Але називати терміни не буду, — зазначив Малецький.

За його словами, ситуація, що склалася у гімназії, «вимагає дуже докладно робити всі рішення у відповідності до проєкту» та, у разі необхідності, проходити коригування.

— Завдяки депутату Лазоренку в цій гімназії виконується з кращими традиціями «італійського страйку», усе робити по інструкції, — додав мер.

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.

Заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука розповів, що реконструкцію укриття у гімназії вивчатиме обласна робоча група «Прозорість і підзвітність».

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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: гімназія № 2 укриття ремонт
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