Вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

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У ніч на 23 січня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росія атакувала 92 безпілотниками із Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також застосувала 4 балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджене збиття 57 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 російськихх безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА досі в повітрі.

— Внаслідок російськогоо удару по Запоріжжю є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих БпЛА постраждала Харківщина, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями.