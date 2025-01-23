У Полтаві посадовців міськради викрили на розтраті 5 млн грн під час закупівлі квадрокоптерів

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 517 Коментарів: 1

Двох посадовців Полтавської міської ради викрили на штучному завищенні ціни під час закупівлі квадрокоптерів для військових частин

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області викрили корупційну схему, організовану посадовцями Полтавської міської ради під час закупівлі квадрокоптерів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Що сталося

Наприкінці грудня 2023 року директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи разом із підлеглим здійснили закупівлю квадрокоптерів на суму майже 39 млн грн для військових частин.

Під час аналізу ринку та тендерної документації слідство встановило, що вартість квадрокоптерів була штучно завищена на 5 млн грн. Висновки експертів підтвердили завдані державі збитки.

Хто причетний

У злочинній схемі брали участь:

двоє посадовців Полтавської міської ради;

керівник фірми-постачальника.

Кримінальні провадження

Підозрюваним оголошено обвинувачення за:

ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

— зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення.

Суд обрав запобіжний захід для двох підозрюваних у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, що у серпні детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів.

Згодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині. А у жовтні минулого року депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання.