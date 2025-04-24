Господарський суд визнав недійсним договір пожертви та скасував рішення нотаріуса про перереєстрацію церковно-приходської школи у Кременчуці

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Раніше релігійну громаду ПЦУ не пускали й до приміщення самого храму

Господарський суд у Полтаві визнав недійсним договір пожертви та скасував рішення державного реєстратора приватного нотаріуса щодо перереєстрації церковно-приходської школи у Кременчуці. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із власних джерел.

Відомо, що релігійна громада Свято-Успенської православної церкви у Кременчуці звернулася із позовом до суду щодо незаконної передачі як пожертву приміщення церковно-приходської школи благодійній організації «Благодійний фонд «Лорд».

Як прокоментував журналістам Телеграфа адвокат єпархії Руслан Лазоренко, рішенням Господарського суду Полтавської області від 24 квітня 2024 задоволений позов релігійної організації до благодійної організації «Благодійний фонд «Лорд» про визнання недійсним договору пожертви, укладеного 1 листопада 2023 року, згідно з яким у пожертву було передано церковно-приходську школу. Також рішенням цього суду скасовано рішення державного реєстратора приватного нотаріуса Ганночки, яким було зареєстровано за благодійним фондом церковно-приходську школу.

Що передувало

У жовтні минулого року біля приміщення Свято-Успенського собору у Кременчуці відбувся конфлікт між представниками релігійної громади Православної церкви України та Української православної церкви (УПЦ-МП). Тоді представники релігійної громади ПЦУ намагалися отримати доступ до приміщень церкви.

Торік у вересні відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму.

Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.

Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.

Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято — Успенського кафедрального собору та Свято — Троїцького храму м. Кременчук».

В єпархії також попереджали про «силовий захват цих храмів» — «ініціатором даного беззаконня являється архімандрит Феодосій (Овчарук Руслан Анатолійович), який напочатку 2023 року перейшов у ПЦУ», йдеться у повідомленні.

Духовенство наголосило, що 1 вересня у Свято-Успенському соборі та у Свято-Троїцькому храмі проходили збори, на яких священнослужителі та парафіяни даних храмів висловили «свою підтримку предстоятелю Української Православної Церкви митрополиту Онуфрію, також вказали про своє незмінне перебування у лоні Української Православної Церкви».

Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.



