Подорожчали м'ясо та цибуля, а вартість пального знизилася: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

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Після Пасхи суттєво подешевшали також яйця

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 24 квітня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня підвищилася вартість м’яса усіх видів, цибулі та овочів борщового набору. А от ціни на пальне суттєво знизилися. Подешевшали також яйця та молочні продукти.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

свинина — на 14,50 грн за 1 кг;

яловичина — на 15,00 грн за 1 кг;

цибуля ріпчата — на 6,67 за 1 кг;

капуста — на 4,50 за 1 кг;

буряк — на 2,50 за 1 кг;

морква — на 2,00 за 1 кг;

картопля — на 1,00 за 1 кг;

цукор — на 0,50 грн за 1 кг.

подешевшали:

яйця курячі — на 1,40 грн за 10 шт;

сметана 15% — на 0,45 грн за 0,4 кг;

молоко — на 0,40 грн за 0,9 л;

бензин (марки А-92, А-95) — на 1,50 грн за 1 л;

дизельне пальне — на 0,25 грн за 1 л;

газ скраплений для автомобілів — на 0,25 грн за 1 л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині подорожчали овочі борщового набору, а ціни на яйця знизилися.