Міська галерея запрошує на мистецький захід: «Квіти у мистецькому просторі»

Кременчуцька міська галерея запрошує на ознайомче й навчальне заняття з живопису органічними рослинними та синтетичними фарбами у водних і спиртових розчинах.
Тема заняття:
Букет весняних і літніх квітів у вазі як об'єкт спостереження й творчого осмислення.
Чекають:
Автор заходу Богачов А.С. — художник, філософ, вчитель образотворчого мистецтва.
Майстер-клас розпочнеться о 15.00 за адресою: вул. М. Коцюбинського, 4
Участь безкоштовна за умови реєстрації у формі.
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