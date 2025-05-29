Міська галерея запрошує на мистецький захід: «Квіти у мистецькому просторі»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 69

Кременчуцька міська галерея запрошує на ознайомче й навчальне заняття з живопису органічними рослинними та синтетичними фарбами у водних і спиртових розчинах.

— Це можливість не лише навчитися створювати зображення натюрморту з пізньовесняних квітів, а й глибше відчути живопис як простір вільної думки, дослідження і натхнення, — йдеться в повідомленні.

Тема заняття:

Букет весняних і літніх квітів у вазі як об'єкт спостереження й творчого осмислення.

Чекають:

учнів художніх шкіл і студій;



митців та аматорів, які вже роками віддані творчості;



майстрів різних технік від живопису до декоративного мистецтва, які прагнуть спробувати нові художні способи через модифікацію пігментів і роботу з природними фарбами.

Автор заходу Богачов А.С. — художник, філософ, вчитель образотворчого мистецтва.

Майстер-клас розпочнеться о 15.00 за адресою: вул. М. Коцюбинського, 4

Участь безкоштовна за умови реєстрації у формі.