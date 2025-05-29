Олена Шуляк
Олена Шуляк: Держава виплатила українцям 25 млрд гривень за програмою "єВідновлення"
Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 248

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 30 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Автозаводська, 11-32

  • вул. Вагонна, 10-32

  • вул. Віри Холодної, 33-62

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Джерельна, 3-19

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Кохнівська, 63-108

  • вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30

  • вул. Михайла Грушевського, 11

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Республіканська, 93,93А

  • вул. Харківська, 10-30

  • вул. Чередницька, 30-79

  • квт. 278, 1-37

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11

  • пров. Деповський, 1-23

  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16

  • пров. Межовий, 9,23

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • пров. Шкільний, 18/5

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Джерельна, 3-19

  • вул. Каштанова, 1-22

  • вул. Козацька, 61/31-94А

  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49

  • пров. Вербовий, 2,4

  • пров. Рівненський, 13А-25

  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

  • туп. Степовий, 1-9.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Ярова, 1-7

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх