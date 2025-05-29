На Дмитра Тьомкіна ремонтують каналізаційний колодязь — воду не відключатимуть

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 113

Сьогодні, 29 травня, на вулиці Дмитра Тьомкіна проводяться аварійні роботи на каналізаційному колодязі. Ремонт здійснюється за заявкою мешканців.

За інформацією работніків відключати водопостачання для жителів не планують. Усі роботи мають бути завершені протягом дня.

Бригади працюють над усуненням аварійної ситуації, щоб якнайшвидше відновити нормальне функціонування системи водовідведення.

Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.