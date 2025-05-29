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Проєкт капітального ремонту Кременчуцького військового ліцею відкоригують за пів мільйона гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 47

 ПКД відкоригує ТОВ «Укрсервіспроект»

Департамент будівництва Полтавської обласної військової адміністрації замовив коригування проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Проєкт змінять за майже 598 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

ПКД відкоригує ТОВ «Укрсервіспроект». Це мають зробити до 4 липня. 

За даними YouControl, ТОВ «Укрсервіспроект» зареєстроване у Полтаві у 2018 році. Керівники і засновники — Юрій Бєлодєд та Руслан Русанов. Компанія вже займалась проєктами на Полтавщині, зокрема, реконструкції обласної бібліотеки, Палацу спорту тощо, пишуть місцеві видання. 

ТОВ також фігурувало у кримінальних провадженнях. Так, як пише видання «Наші Гроші» з посиланням на ухвалу полтавського суду, група фірм засновників  «Укрсервіспроект» ймовірно завищували вартості проєктних робіт, які переможці тендеру потім інкасували через фізичних осіб — підприємців.

Нагадаємо, торік в ОВА замовили капітальний ремонт військового ліцею за понад 42 млн гривень. Реставрація будівлі буде капітальною, починаючи від демонтажних робіт, закінчуючи облаштування класів необхідними меблями та обладнанням для навчання. Орієнтовно роботи мають завершити до кінця цього року.

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Автор: Телеграф
Теги: військовий ліцей
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