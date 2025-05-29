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У Кременчуці виділяють гроші на охорону парку «Крюківський»: яка вартість

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 99

 

Калькома роками раніше у парку встановили камери відеоспостереження за майже 100 тисяч гривень

У Кременчуці виділяють кошти на охорону парку «Крюківський». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 29 травня.

Зі Стабілізаційного фонду громади на це спрямують 120 тисяч гривень.

Нагадаємо, кількома роками раніше у парку встановили камери відеоспостереження, аби забезпечити зберігання майна і зелених насаджень, а також для безпечного відпочинку відвідувачів на території парку. У 2023 році вартість камер обійшлася у майже 100 тисяч гривень.


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Автор: Яна Гудзь
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