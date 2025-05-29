Бегонія, колеус, альтернатара: у Кременчуці замовили квіти на майже 100 тисяч гривень

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Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» придбало 3850 шт. квітів на загальну суму 97,6 тис. гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Що купили і за якими цінами:

Бегонія міх: 1150 шт — 25 гривень за 1 шт без ПДВ (30 грн з ПДВ)

Колеус тіx: 1500 шт — 24 гривні за 1 шт без ПДВ (28,8 грн з ПДВ)

Альтернатара кольорова: 950 шт — 28 гривень за 1 шт (33,6 грн з ПДВ)

Агератум блакитний: 250 шт — 25 гривень за 1 шт (30 грн з ПДВ)

Квіти замовили у ФОП Колотієвського Вячеслава Сергійовича. За даними Clarity Project, ФОП був зареєстрований у січні 2022-го в Кременчуці. Має загалом 9 підписаних договорів на понад 4 млн грн з державними замовниками з Києва, Запоріжжя та Кременчука. Зв’язки підприємця через історію змін контактних даних ведуть до ще одного кременчуцького підприємця Кирила Погрібного, як стверджують джерела редакції, сина Андрія Погрібного, генерального директора ТОВ «Голландські троянди». Фірма тісно співпрацює з міською владою, часто вигравала тендери на постачання квітів і дерев, про що «Кременчуцький Телеграф» писав раніше. Сам Андрій Погрібний був заступником міського голови.

Рослини мають доставити до кінця травня.

Нагадаємо, цьогоріч «Благоустрій Кременчука» замовляв дерева і кущі на понад 3 млн грн.