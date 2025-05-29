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Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від складання присяги та навчання у військовому центрі

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 545

 

На суді обвинувачений пояснив, що він — прихожанин церкви, тому не бачить себе військовим

На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився проходити навчання у навчальному центрі та складати присягу на військову службу. Про це стало відомо із вироку Подільського райсуду Полтави.

У матеріалах справи зазначено, що у грудні минулого року обвинувачений, будучи курсантом одного із навчальних центрів у Полтаві, публічно відмовився від військової служби, зокрема від проходження курсу базової загальновійськової та фахової підготовки, складання Військової присяги на вірність народу України та виконання свого Конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини. Про це він заявив усно та письмово.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і пояснив, що відмовився від проходження військової підготовки та складання присяги через те, що із 25 років є прихожанином церкви, проте не бачить себе військовим. Від усвідомлює, що має Конституційний обов’язок захищати Україну, тож готовий понести за це відповідальність. 

Чоловік також додав, що відмовився від військової служби уже в навчальному центрі, оскільки лише там усвідомив серйозність та відповідальність військової служби, а також необхідності брати до рук зброю. Він також додав, що в результаті цього у нього розвилася депресія.

Опрацювавши усі матеріали справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від несення військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України) на призначив йому покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці двоє чоловіків хотіли ухилитися від військової служби шляхом самокалічення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ухилення від військової служби
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