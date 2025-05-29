У Кременчуці продовжують облаштовувати житло для переселенців: скільки на це виділили грошей

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 158

У Кременчуці продовжують виділяти гроші на ремонт житла для переселенців. Так сьогодні, 29 травня, виконавчий комітет погодив виділення майже 280 тисяч гривень.

Кошти на ремонти виділяють зі Стабфонду Кременчуцької громади. Отримає їх КГЖЕП «Автозаводське». Ремонтуватимуть кімнати у чотирьох гуртожитках за різними адресами.

Також під час виконкому міський голова Віталій Малецький зазначив, що кімнати, у яких будуть зроблені ремонти, не мають підпадати під подальшу приватизацію.

— Це має бути фонд соціального житла, маневровий фонд нашої громади. Щоб у нас не було історій, що ми відремонтували, а потім хтось приходить: а можна я тут приватизую кімнатку?

Малецький також додав, що навіть коли у гуртожитку на поверсі є хоч одна приватизована кімната, це вже заважає залучити грантові міжнародні кошти для ремонту інших приміщень на цьому ж поверсі у гуртожитку.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці виділили 163 тисячі гривень на ремонт кімнат у гуртожитку на вулиці Східній, 22.