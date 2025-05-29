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У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія: у його пасажира знайшли наркотики

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 171

 

Водія відстронили від керування автомобілем

Цієї ночі у Кременчуці під час комендантської години патурльні зупинили водія автомобіля Scoda Octavia із ознаками наркотичного сп'яніння. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Як повідомляють правоохоронці, в автомобілі також був пасажир. Він помітно нервував, тож патрульні вирішили провести поверхневий огляд. В результаті цього у пасажира виявили наркотики. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

На водія патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відсторонили його від керування автомобілем.

Також, як зазначають у пресслужбі, протягом минулої доби патрульні зафіксували 5 випадків, коли водії за кермом перебували у стані сп'яніння.

Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні зупинили водія «під кайфом»: той під час перевірки документів надав чуже посвідчення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій наркотики патрульна поліція
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