У Кременчуці судили чоловіка, який хотів зґвалтувати падчерку

У Кременчуці на 11 років за ґратами засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати свою падчерку. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, торік у жовтні 25-річний чоловік намагався відчинити двері до ванної кімнати, де знаходилася малолітня дівчина, та надсилав їй повідомлення інтимного змісту. Проте дитина не розгубилася та викликала поліцію.
У прокуратурі зазначають: на момент скоєння злочину обвинувачений уже мав іспитовий строк за іншою судимістю, тож за сукупністю вироків проведе за ґратами 11 років.
Чоловіка визнали винним у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).
Відомо також, що своєї вини у скоєному обвинувачений не визнав.
Нагадаємо, нещодавно на 15 років за ґратами засудили жителя Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування неповнолітніх та побиття.
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