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Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який хотів зґвалтувати падчерку

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 375

 

За ґратами обвинувачений проведе 11 років

У Кременчуці на 11 років за ґратами засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати свою падчерку. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, торік у жовтні 25-річний чоловік намагався відчинити двері до ванної кімнати, де знаходилася малолітня дівчина, та надсилав їй повідомлення інтимного змісту. Проте дитина не розгубилася та викликала поліцію.

У прокуратурі зазначають: на момент скоєння злочину обвинувачений уже мав іспитовий строк за іншою судимістю, тож за сукупністю вироків проведе за ґратами 11 років.

Чоловіка визнали винним у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Відомо також, що своєї вини у скоєному обвинувачений не визнав.

Нагадаємо, нещодавно на 15 років за ґратами засудили жителя Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування неповнолітніх та побиття.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: замах згвалтування суд вирок суду прокуратура
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