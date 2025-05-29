У Кременчуці судили чоловіка, який хотів зґвалтувати падчерку

Сьогодні, 14:54 Переглядів: 375

За ґратами обвинувачений проведе 11 років

У Кременчуці на 11 років за ґратами засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати свою падчерку. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, торік у жовтні 25-річний чоловік намагався відчинити двері до ванної кімнати, де знаходилася малолітня дівчина, та надсилав їй повідомлення інтимного змісту. Проте дитина не розгубилася та викликала поліцію.

У прокуратурі зазначають: на момент скоєння злочину обвинувачений уже мав іспитовий строк за іншою судимістю, тож за сукупністю вироків проведе за ґратами 11 років.

Чоловіка визнали винним у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Відомо також, що своєї вини у скоєному обвинувачений не визнав.

Нагадаємо, нещодавно на 15 років за ґратами засудили жителя Горішніх Плавнів за замахи на зґвалтування неповнолітніх та побиття.