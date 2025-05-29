Від початку року на Полтавщині працевлаштували понад 200 людей з інвалідністю

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 0

За влаштування на роботу людей з інвалідінстю працедавці отримують компенсацію від держави

На Полтавщині від початку року працевлаштували 219 людей з інвалідністю. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Кількість працевлаштованих людей з інвалідністю зростає завдяки інструменту підтримки від держави — компенсації за облаштування робочого місця з урахуванням потреб працівника.

Так, за даними ОВА, на Полтавщині 23 працедавця уже отримали 1,3 мільйона гривень компенсації за працевлаштування людей з інвалідністю.

Сюди також відносяться і ветерати, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні змінили підходи до працевлаштування людей з інвалідністю.