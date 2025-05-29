Полтавський суд засудив колишню очільницю суду на Харківщині до 15 років за держзраду

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 83

Жінка перейшла на бік окупантів, допомагала створити «суд» РФ і втекла до Росії

Київський райсуд Полтави визнав винною у державній зраді колишню голову Вовчанського районного суду Харківської області. Її засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, після тимчасової окупації Вовчанська посадовиця почала співпрацювати з росіянами. Вона долучилась до створення «суду» під контролем окупантів: складала штатний розпис, узгоджувала кандидатури та зарплати з окупаційною адміністрацією, закликала колег перейти на бік загарбників.

Також вона організувала збори працівників, де вимагала отримати російські паспорти та проходити курси з законодавства РФ. Після деокупації міста втекла до Росії.

У січні 2024 року її звільнила з посади Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що колишня суддя з Полтави, яка здавала росіянам позиції українських військових, перебуває під вартою.