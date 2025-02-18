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Колишня суддя з Полтави, яка здавала росіянам позиції українських військових, перебуває під вартою до квітня

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 332

 

Також суд, на прохання адвокатів жінки, знизив їй заставу

Колишня голова суду з Полтави Лариса Богомолова перебуватиме під вартою до квітня: жінку звинувачують у співпраці з армією РФ та державній зраді. Про це стало відомо з ухвали Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 5 лютого 2025 року.

До початку повномасштабного вторгнення Лариса Богомолова працювала у Бердянському міськрайонному судді Запорізької області. Правоохоронці встановили, що у березні 2022 року жінка співпрацювала зі спецслужбами РФ — передавала їм інформацію про переміщення українських військових та закликала інших працівників суду підтримати армію РФ і співпрацювати з ними. Згодом Богомолова переїхала до Полтави, де стала головою районного суду.

У квітні 2023 року правоохоронці повідомили судді про підозру у держзраді, а згодом співробітники Служби безпеки України опублікували аудіодокази співпраці жінки з російськими військовими.

СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ РФ

У травні 2023 року суддю взяли під варту.

Нині ж на засіданні прокурор клопотав про продовження строку тримання Богомолової під вартою ще на 60 діб, у той час, як її адвокати виступали проти цього. 

Сама ж обвинувачена заявила, що прокурор не довів наявність у неї проросійських поглядів та співпрацю з окупаційною владою. Також жінка клопотала про зменшення розміру застави, посилаючись на незадовільний стан здоров’я та відсутність пенсії. Раніше суд обрав розмір застави у 3000 прожиткових мінімумів, що складає понад 9 мільйонів гривень. Упродовж останніх шести місяців заставу жінці вже зменшували чотири рази — на момент засідання у лютому вона становила 4,5 мільйона гривень.

Адвокати знову клопотали про зменшення застави до 300 прожиткових мінімумів. Суд таке клопотання задовольнив частково і зменшив заставу до 3 млн 936 тис. 400 грн.

Під вартою Лариса Богомолова перебуватиме до 5 квітня включно.

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Підозрювану у держзраді суддю Полтавського райсуду відсторонили від посади з подальшим звільненням

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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: СБУ
Теги: суддя підозра державна зрада тримання під вартою
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