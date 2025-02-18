Аварія з поліціянтами у Кременчуці: справу з травмованими розглянули як адмінпорушення

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 344 Коментарів: 1

В ухвалі суду йдеться про те, що розслідування ДБР йшло в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості). Майже через рік провадження закрили через відсутність у діях поліціянта складу кримінального правопорушення, написали в постанові

Торік у серпні Київський районний суд Полтави визнав винним заступника начальника поліції Кременчука — начальник слідчого відділу (станом на середину 2023-го) Євгенія Шульгу в аварії, що сталась вночі 16 червня 2023 року між Audi, яким керував правоохоронець, та Hyundai у центрі міста. На перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Перемоги водій Audi не надав перевагу в русі Hyundai.

Справу суд розглянув як адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, дорожніх споруд або іншого майна).

На самого ж обвинуваченого не наклали штраф через закриття провадження зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Про це стало відомо з рішення суду.

Відомо, що внаслідок аварії були травмовані люди. Зокрема, як вказано у судових рішеннях, водія марки Hyundai моделі Elantra доставили в лікарню «Кременчуцька» з попереднім діагнозом: забійна рана лоба, забій плечового суглоба зліва, забій грудної клітки справа від госпіталізації відмовився. Як раніше повідомляла директорка лікарні Оксана Корлякова, у водія були травми середньої тяжкості. З рішень суду стало відомо, що потерпілий відмовився від госпіталізації. Відомо, що травми отримав і сам Шульга, а також один з пасажирів.

В одній з ухвал написали, що у Шульги брали зразки крові для токсикологічного дослідження — перевірити, чи був правоохоронець п’яним на момент аварії. Результати перевірки в ухвалах не вказувались.

Як раніше повідомляв начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, обставини аварії вивчали слідчі Державного бюро розслідувань. В ухвалі суду йдеться про те, що розслідування ДБР йшло в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості). Майже через рік провадження закрили через відсутність у діях особи складу кримінального правопорушення, написали в постанові.