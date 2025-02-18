Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, ТЪ у темі

Аварія з поліціянтами у Кременчуці: справу з травмованими розглянули як адмінпорушення

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 344 Коментарів: 1

В ухвалі суду йдеться про те, що розслідування ДБР йшло в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості). Майже через рік провадження закрили через відсутність у діях поліціянта складу кримінального правопорушення, написали в постанові

Торік у серпні Київський районний суд Полтави визнав винним заступника начальника поліції Кременчука — начальник слідчого відділу (станом на середину 2023-го) Євгенія Шульгу в аварії, що сталась вночі 16 червня 2023 року між Audi, яким керував правоохоронець, та Hyundai у центрі міста. На перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Перемоги водій Audi не надав перевагу в русі Hyundai. 

Справу суд розглянув як адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, дорожніх споруд або іншого майна). 

На самого ж обвинуваченого не наклали штраф через закриття провадження зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Про це стало відомо з рішення суду. 

 

Відомо, що внаслідок аварії були травмовані люди. Зокрема, як вказано у судових рішеннях, водія марки Hyundai моделі Elantra доставили в лікарню «Кременчуцька» з попереднім діагнозом: забійна рана лоба, забій плечового суглоба зліва, забій грудної клітки справа від госпіталізації відмовився. Як раніше повідомляла директорка лікарні Оксана Корлякова, у водія були травми середньої тяжкості. З рішень суду стало відомо, що потерпілий відмовився від госпіталізації. Відомо, що травми отримав і сам Шульга, а також один з пасажирів. 

В одній з ухвал написали, що у Шульги брали зразки крові для токсикологічного дослідження — перевірити, чи був правоохоронець п’яним на момент аварії. Результати перевірки в ухвалах не вказувались. 

Як раніше повідомляв начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, обставини аварії вивчали слідчі Державного бюро розслідувань. В ухвалі суду йдеться про те, що розслідування ДБР йшло в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості). Майже через рік провадження закрили через відсутність у діях особи складу кримінального правопорушення, написали в постанові.

Наприкінці 2024-го потерпілий намагався стягнути з поліціянта матеріальне відшкодування у понад 161 тис. гривень, збитки завдані здоров’ю — 50 тисяч гривень і моральну шкоду — 50 тисяч гривень. Автозаводський районний суд залишив позов потерпілого без руху 

Позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишили без руху через невідповідність вимогам статей 175 і 177 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України). Основні недоліки:

  • Відсутні повні дані про відповідача (адреса, контакти, ідентифікаційні дані).
  • Не зазначено ціну позову та не надано обґрунтований розрахунок.
  • Відсутні докази права власності на автомобіль та заподіяння моральної шкоди.
  • Не додано копій позовної заяви та документів для учасників справи.
  • Не сплачено судовий збір або не надано підтвердження звільнення від його сплати.
  • Вимога про арешт майна оформлена неналежним чином.

Ймовірна родичка потерпілого на початку 2025 року позивалась проти Шульги про відшкодування шкоди, стягнення інфляційних втрат, 3% річних та моральної шкоди. Позов мають розглянути у Автозаводському районному суді. 

Додамо, що під час розслідування ДБР Євгенія Шульгу відсторонили від виконання своїх обов’язків. У останніх деклараціях про доходи, зокрема, за 2023 рік правоохоронець вказав місце роботи Полтавське районне управління поліції на посаді слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП. У декларації за травень 2024 року щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Євгеній Шульга вказував місце роботи Головне управління Національної поліції у Полтавській області, а посаду — слідчий слідчого відділення.


1
Автор: Тетяна Криничка
Теги: аварія поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 377
evil:
Сьогодні, 15:35

Та чему уже тут удивляться. Мусара. Не полиция, а именно мусар. Наслідки керування квартальних ублюдків. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх