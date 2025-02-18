Аварія з поліціянтами у Кременчуці: справу з травмованими розглянули як адмінпорушення

В ухвалі суду йдеться про те, що розслідування ДБР йшло в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості). Майже через рік провадження закрили через відсутність у діях поліціянта складу кримінального правопорушення, написали в постанові
Торік у серпні Київський районний суд Полтави визнав винним заступника начальника поліції Кременчука — начальник слідчого відділу (станом на середину 2023-го) Євгенія Шульгу в аварії, що сталась вночі 16 червня 2023 року між Audi, яким керував правоохоронець, та Hyundai у центрі міста. На перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Перемоги водій Audi не надав перевагу в русі Hyundai.
Справу суд розглянув як адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, дорожніх споруд або іншого майна).
На самого ж обвинуваченого не наклали штраф через закриття провадження зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Про це стало відомо з рішення суду.
Відомо, що внаслідок аварії були травмовані люди. Зокрема, як вказано у судових рішеннях, водія марки Hyundai моделі Elantra доставили в лікарню «Кременчуцька» з попереднім діагнозом: забійна рана лоба, забій плечового суглоба зліва, забій грудної клітки справа від госпіталізації відмовився. Як раніше повідомляла директорка лікарні Оксана Корлякова, у водія були травми середньої тяжкості. З рішень суду стало відомо, що потерпілий відмовився від госпіталізації. Відомо, що травми отримав і сам Шульга, а також один з пасажирів.
В одній з ухвал написали, що у Шульги брали зразки крові для токсикологічного дослідження — перевірити, чи був правоохоронець п’яним на момент аварії. Результати перевірки в ухвалах не вказувались.
Як раніше повідомляв начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, обставини аварії вивчали слідчі Державного бюро розслідувань. В ухвалі суду йдеться про те, що розслідування ДБР йшло в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило травми середньої тяжкості). Майже через рік провадження закрили через відсутність у діях особи складу кримінального правопорушення, написали в постанові.
Наприкінці 2024-го потерпілий намагався стягнути з поліціянта матеріальне відшкодування у понад 161 тис. гривень, збитки завдані здоров’ю — 50 тисяч гривень і моральну шкоду — 50 тисяч гривень. Автозаводський районний суд залишив позов потерпілого без руху
Позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишили без руху через невідповідність вимогам статей 175 і 177 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України). Основні недоліки:
Ймовірна родичка потерпілого на початку 2025 року позивалась проти Шульги про відшкодування шкоди, стягнення інфляційних втрат, 3% річних та моральної шкоди. Позов мають розглянути у Автозаводському районному суді.
Додамо, що під час розслідування ДБР Євгенія Шульгу відсторонили від виконання своїх обов’язків. У останніх деклараціях про доходи, зокрема, за 2023 рік правоохоронець вказав місце роботи Полтавське районне управління поліції на посаді слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП. У декларації за травень 2024 року щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Євгеній Шульга вказував місце роботи Головне управління Національної поліції у Полтавській області, а посаду — слідчий слідчого відділення.
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