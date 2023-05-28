У парку «Крюківський» встановлять камери відеоспостереження

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 409

З бюджету виділили майже 100 тис. гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 98 тис. гривень на придбання та встановлення системи відеоспостереження у комунальному закладі «Парк Крюківський». Рішення виконкому про виділення коштів з бюджету ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 квітня.

У документі зазначено, що встановлення системи необхідне для «забезпечення зберігання майна та зелених насаджень, а також безпечного відпочинку відвідувачів на території парку».

Міський сад охоронятимуть за 200 тисяч гривень

Кошти з ролердрому зняли для реалізації іншого проєкту в «Парку Крюківський»