У парку «Крюківський» встановлять камери відеоспостереження

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 98 тис. гривень на придбання та встановлення системи відеоспостереження у комунальному закладі «Парк Крюківський». Рішення виконкому про виділення коштів з бюджету ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 квітня.
У документі зазначено, що встановлення системи необхідне для «забезпечення зберігання майна та зелених насаджень, а також безпечного відпочинку відвідувачів на території парку».
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