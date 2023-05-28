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Як обрати сонцезахисні окуляри, які дійсно захищають від сонця

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 264

 

Сонцезахисні окуляри - це не лише модний аксесуар, а й засіб захисту очей від шкідливого впливу УФ-променів. Вони потрібні дорослим, дітям і спортсменам, особливо в ясну погоду. Але не всі «темні» окуляри дійсно ефективні проти сонця

Як обрати правильні окуляри, які не лише покращать ясність зору, а й запобіжать фотопошкодженням кришталика і сітківки, а також захворюванням переднього відрізка ока?

Слід звернути увагу на такі рекомендації:

  • Перевіряйте наявність напису UV-protection 400 на окулярах. Це означає, що вони блокують промені довжиною хвилі до 400 нанометрів і 75-90% видимого сонячного світла. Це дозволяє захистити очі від найшкідливіших УФ-променів типу UVA і UVB, які можуть спричинити запалення рогової оболонки, катаракту, макулярну дегенерацію та інші захворювання очей.
  • Не купуйте звичайні темні окуляри без УФ-захисту. Вони можуть пошкодити ваше зорове здоров'я, спричинивши фотопошкодження кришталика і сітківки, а також захворювання переднього відрізка ока. Коли ви носите темні окуляри без УФ-захисту, ваша зіниця рефлекторно розширюється, щоб пропустити більше світла. Але разом зі світлом в очі проникають і УФ-промені, які можуть пошкодити внутрішні структури ока. Тому темні окуляри без УФ-захисту можуть бути навіть гіршими, ніж бути зовсім без окулярів.
  • Якщо ви носите окуляри з діоптріями, обирайте лінзи-хамелеони, які затемнюються на сонці та стають прозорими в приміщенні. Це дуже зручно, бо вам не потрібно міняти окуляри при переходах з одного освітлення на інше. Лінзи-хамелеони мають УФ-захист і автоматично регулюють ступінь затемнення залежно від інтенсивності світла. Вони також захищають очі від пилу і механічних пошкоджень.
  • Ви можете замовити лінзи-хамелеони з будь-якою оправою і діоптріями в спеціалізованих оптиках.
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Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому окуляри
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