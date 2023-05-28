Слуга народу – Полтавщина
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Яким буде наступний тиждень для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 100

 

Гороскоп на 29 травня - 4 червня

Овен (21.03-20.04)
На початку тижня хтось із родичiв може запропонувати вам вигiдну роботу. Друзi скрасять вам майбутнi вихiднi днi. Сiмейний затишок i доброзичливiсть близьких пiднiмуть настрiй.

Телець (21.04-21.05)
Тиждень подарує вам декiлька чудових можливостей. Ви зможете радикально змiнити iмiдж, роботу на нову, цiкавiшу i прибутковішу. Дiти доставлять не тiльки клопiт, але й принесуть багато радостi.

Близнюки (22.05-21.06)
Вiдмiнний час, щоб займатися кар`єрою, вести складнi справи. А ось для особистого життя момент, на жаль, не кращий. Але якщо не пригнiчувати своїм авторитетом близьких, то сiмейне життя принесе тiльки радiсть.

Рак (22.06-23.07)
Ох, ну i тиждень! Будiвництво честолюбних планiв, звершення трудових подвигiв i екстравагантних вчинкiв, флiрт направо i налiво. Але не забувайте головне — за будь-яких обставин залишайтеся собою.

Лев (24.07-23.08)
Тиждень пов`язаний з рiзного роду ризиками. Радимо бути обережнiшими. Є побоювання, що прийнявши у серединi тижня пропозицiю якоїсь впливової особи, ви можете позбутися i грошей, i репутацiї.

Діва (24.08 -23.09)
У вас все вийде! Якщо ви розраховуватимете тiльки на себе. Не варто сподiватися на пiдтримку впливових осiб: пообiцяють, але не зроблять. Удома теж прагнiть управлятися самi, може, дiти трохи допоможуть.

Терези (24.09-23.10)
Досить напружена ситуацiя i в справах, i особистому життi. Роботi заважають незiбранiсть i неуважнiсть. Сiмейнiй iдилiї явно заважатимуть ваша образливiсть, примхливiсть i безглузді грошовi витрати.

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень надзвичайно цiкавий i загадковий. Початок тижня може пiднести сюрприз, який змiнить ваше життя. У серединi тижня вiрогiднi непередбаченi витрати, якi, проте, доставлять вам радiсть.

Стрілець (23.11-21.12)
Хороший тиждень — гармонiя в особистому життi, та i на роботi все в порядку… Але ви не радi. Хочеться чогось бiльшого. Опустiть задертий догори нiс i радiйте простим речам.

Козеріг (22.12-20.01)
Багато роботи — i на службi, i вдома. Але все-таки варто знайти час i на спiлкування з друзями — є шанс не просто добре повеселитися, але й обговорити важливi питання. Вихiднi краще провести в сiм`ї.

Водолій (21.01-19.02)
На початку тижня краще всього здiйснювати творчi плани, бiзнес з дiловими i серйозними людьми. У серединi тижня можна кинутися в авантюри i пригоди. Влаштуйте своїй «половинцi» свято.

Риби (20.02-20.03)
Перiод можна охарактеризувати як дiловий, так i конфлiктний. Ви багато чого заплануєте i добиватиметеся свого, усуваючи на своєму шляху всi перешкоди. Не втратьте своїх друзiв у пошуках удачi.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гороскоп прогноз
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