У Кременчуці відбувся чемпіонат міста Taekwondo WT

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Вчора, 27 травня, у Кременчуці відбувся чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту Taekwondo WT. У змаганнях взяли участь приблизно 100 спортсменів: як новачки, так і досвідченні бійці. Про це повідомив президент Федерації тхеквондо Кременчука та депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський.

— На цих змаганнях дуже вразили новачки своєю жагою до перемоги та своєю безстрашністю. Кожен спортсмен показав свої вміння та професійні навички. Також після змагань, під час нагородження, кожен спортсмен отримав солодкі подарунки та фірмовий пакет з поліграфічною продукцією. Від себе особисто хочу подякувати нашим постійним партнерам: кременчуцькій типографії «Бульвар» за подарунки дітям та директору Віталію Васильовичу; директору кондитерської ТМ «Суворов» Азату Саркісяну за великі солодощі кожному спортсмену; директору мережі магазинів «Мобіопт» Анатолію Компанійцю за коштовні гаджетові подарунки кращим спортсменам. Велика дяка нашим хлопцям з ЗСУ, за те, що змагання пройшли без сирен та під вашим захистом. Це були останні змагання перед літом. Наступні змагання відбудуться в жовтні, плануємо провести Кубок Полтавської області в Кременчуці. А зараз спортсмени будуть працювати над помилками, а деякі з них будуть готуватися до здачі на чорні паски влітку, — розповів Олександр Березянський.