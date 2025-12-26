На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Нестеренко

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 110

На російсько-українській війні загинув ще один випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Нестеренко. Про це повідомив колишній очільник закладу полковник Володимир Поляков.

Відомо, що Сергій — випускник ліцею 2009 року.

— Своє життя після ліцею він пов’язав з цивільною професією. Але війна внесла свої корективи. І Сергій, як випускник військового ліцею, не зміг залишитися осторонь, — пише Поляков.

Сергій Нестеренко мав звання старшого солдата, служив у підрозділі «Вовки Да Вінчі», відділенні ударних безпілотних комплексів.

За інформацією Володимира Полякова, життя захисника обірвалося 15 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Інформацію про прощання та поховання загиблого героя буде повідомлено додатково.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.