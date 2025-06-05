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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавський хакер зламував акаунти користувачів міжнародної компанії та намайнив крипти на 185 млн грн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 85

 

Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці

Житель Полтави упродовж кількох років зламував акаунти користувачів всесвітньо відомої хостинг-компанії: він намайнив крипти на 4,5 мільйона доларів або ж 185 мільйонів гривень. Про це інформують у пресслужбі кіберполіції Національної поліції України.

За даними правоохоронців, 35-річний полтавець із 2018 року збирав у відкритих джерелах інформацію щодо слабких місць у захисті різних міжнародних компаній і таким чином отримував доступ до їх серверів.

 

Крім того, чоловік зламав понад 5 тисяч облікових записів клієнтів міжнародної хостинг-компанії, яка надає послуги оренди серверів для функціонування різноманітних вебсайтів та онлайн-платформ. Після цього за допомогою доступу до цих акаунтів чоловік зміг намайнити крипти на 4,5 мільйона доларів або майже 185 мільйонів гривень.

 

Аби хакера не викрили, він періодично змінював місце проживання — переїздив у межах Полтавської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального Кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Викрили правоохоронці Запорізької області.

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція Полтавщини викрила чотирьох шахраїв, які зламували акаунти в соцмережах та виманювали гроші.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Департамент кіберполіції
Теги: криптовалюта крадіжка гроші хакер
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