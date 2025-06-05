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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині фірма-перевізник не сплатила до бюджету понад 4,6 мільйона гривень податку — БЕБ

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 141

 

Завдані збитки державі вже відшкодували

На Полтавщині фірма, яка займається вантажними перевезеннями, не сплатила до бюджету понад 4,6 мільйона гривень податку. Співробітники Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування збитків, інформують у пресслужбі відомства.

Відомо, що у 2024 році службова особа цієї компанії внесла у бухгалтерський облік дані про придбання товару, який насправді не купувався. Таким чином вдалося штучно зменшити об’єкт оподаткування та не плати податок на прибуток підприємства. Таким чином до держбюджету не надійшло понад 4,6 мільйона гривень.

Детективи теруправління БЕБ у Полтавській області домоглися, аби підприємство відшкодувало усі завдані державі збитки. 

Службовій особі, яка підробила бухгалтерські документи, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального Кодексу України (за фактом ухилення від сплати податків). Кримінальне провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, перед судом постане директор підприємства з Полтавщини, який ухилився від сплати понад 4 млн грн податків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: податки перевезення БЕБ
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