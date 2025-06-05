Полтавщину атакували ракетою «Іскандер-М», 16 поранених і 2 померлих: подробиці атаки РФ 4 червня

Нині працює спеціальна комісія для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди
Внаслідок ракетного удару по навчальному центру на Полтавщині 16 військовослужбовців отримали поранення. Двоє з них померли в лікарні. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев у коментарі УНН.
Попередньо, російська армія атакувала область ракетою «Іскандер-М», розповів Саранцев.
Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію, яка вже розпочала свою роботу, а її результати можуть оприлюднені тільки по завершенню роботи.
4 червня, близько 13.46 у Полтаві пролунали звуки вибухів. Пізніше у Сухопутних військах повідомили, що Росія поцілила ракетою по території одного із навчальних підрозділів області. Є поранені. Вже 5 червня в Полтавській облвійськадміністрації розповіли, що під час лікування померло двоє поранених.
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