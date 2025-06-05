Хлопчик, на якого минулого тижня у Полтаві впало дерево, почав дихати самостійно: його від'єднали від апарату ШВЛ

Дев’ятирічний хлопчик, на якого минулого тижня у центрі Полтави впало дерево, почав дихати самостійно: його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Про це пишуть кореспонденти Суспільного з посиланням на медичну директорку дитячої міської лікарні Олену Ананевич.
Нині потерпілий і надалі знаходиться у реанімаційному відділенні. Його стан усе ще тяжкий, але стабільний, коментують медики.
Внаслідок падіння дерева хлопчик отримав черепно-мозкову травму. Того ж дня йому зробили операцію. У перші дні до лікування залучали вузьких спеціалістів зі столиці. Нині лікування забезпечують медики дитячої лікарні та фахівці з обласної імені Скліфосовського. Усе лікування дитини повністю покривають коштом медичного закладу.
Нагадаємо, за фактом травмування дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Нині усі обставини події встановлюють слідчі.
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