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Надзвичайні новини, Здоров'я, Полтавщина

Хлопчик, на якого минулого тижня у Полтаві впало дерево, почав дихати самостійно: його від'єднали від апарату ШВЛ

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 167

 

За словами медиків, стан дитини усе ще тяжкий, проте стабільний

Дев’ятирічний хлопчик, на якого минулого тижня у центрі Полтави впало дерево, почав дихати самостійно: його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Про це пишуть кореспонденти Суспільного з посиланням на медичну директорку дитячої міської лікарні Олену Ананевич.

Нині потерпілий і надалі знаходиться у реанімаційному відділенні. Його стан усе ще тяжкий, але стабільний, коментують медики.

Понад дві доби дитина вже дихає самостійно, її відключили від апарату ШВЛ. Вона оглянута вузькими фахівцями лікарні, проводиться планове лікування. Він у стані коми. Оперативних втручань дитині більше не проводили, вона отримує консервативне лікування, тобто медикаментозне безоперативне, — зауважила лікарка.

Внаслідок падіння дерева хлопчик отримав черепно-мозкову травму. Того ж дня йому зробили операцію. У перші дні до лікування залучали вузьких спеціалістів зі столиці. Нині лікування забезпечують медики дитячої лікарні та фахівці з обласної імені Скліфосовського. Усе лікування дитини повністю покривають коштом медичного закладу.

Нагадаємо, за фактом травмування дитини правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Нині усі обставини події встановлюють слідчі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: дерево падіння дерев дитина травматизм деревопад
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