У Кременчуці КАТП планує купити новий бульдозер. Очікувана вартість — майже 6 млн грн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 89

У тендерній документації вказали, що транспорт має бути не раніше 2025 року випуску

Кременчуцьке комунальне автотранспортне управління 1628 замовляє новий бульдозер. Очікувана вартість закупівлі — 5 млн 788 тисяч 270 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У тендерній документації вказали, що транспорт має бути новим і не раніше 2025 року випуску.

У запитаннях до процедури один із потенційних учасників попросив КАТП внести зміни до тендерної документації «для розширення кола потенційних учасників і забезпечення принципів здорової конкуренції».

— «Не раніше 2025 року випуску» змінити на не «раніше 2024 року випуску». «Ширина бульдозера по краю гусениць мм не менше 2395» змінити на «не менше 2390». «Висота бульдозера по кабіні ROPS/FOPS, мм не менше 3260» змінити на «не більше 3020». «Ширина відвалу, мм не менше 3440» змінити на «не менше 3310», — йдеться у коментарі.

Підприємство вказує, що «ці параметри не впливають на продуктивність роботи бульдозера, але дадуть змогу більшій кількості учасників взяти участь в торгах».

На момент публікації матеріалу КАТП не надало відповіді на це прохання.

Нагадаємо, у травні КАТП придбало новий сміттєвоз за майже 6 млн грн у виробничої компанії «Віва».