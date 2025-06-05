У Кременчуці КАТП планує купити новий бульдозер. Очікувана вартість — майже 6 млн грн

Кременчуцьке комунальне автотранспортне управління 1628 замовляє новий бульдозер. Очікувана вартість закупівлі — 5 млн 788 тисяч 270 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
У тендерній документації вказали, що транспорт має бути новим і не раніше 2025 року випуску.
У запитаннях до процедури один із потенційних учасників попросив КАТП внести зміни до тендерної документації «для розширення кола потенційних учасників і забезпечення принципів здорової конкуренції».
Підприємство вказує, що «ці параметри не впливають на продуктивність роботи бульдозера, але дадуть змогу більшій кількості учасників взяти участь в торгах».
На момент публікації матеріалу КАТП не надало відповіді на це прохання.
Нагадаємо, у травні КАТП придбало новий сміттєвоз за майже 6 млн грн у виробничої компанії «Віва».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.