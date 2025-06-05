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У Кременчуці КАТП планує купити новий бульдозер. Очікувана вартість — майже 6 млн грн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 89

У тендерній документації вказали, що транспорт має бути не раніше 2025 року випуску

Кременчуцьке комунальне автотранспортне управління 1628 замовляє новий бульдозер. Очікувана вартість закупівлі — 5 млн 788 тисяч 270 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

У тендерній документації вказали, що транспорт має бути новим і не раніше 2025 року випуску. 

У запитаннях до процедури один із потенційних учасників попросив КАТП внести зміни до тендерної документації «для розширення кола потенційних учасників і забезпечення принципів здорової конкуренції». 

— «Не раніше 2025 року випуску» змінити на не «раніше 2024 року випуску». «Ширина бульдозера по краю гусениць мм не менше 2395» змінити на «не менше 2390». «Висота бульдозера по кабіні ROPS/FOPS, мм не менше 3260» змінити на «не більше 3020». «Ширина відвалу, мм не менше 3440» змінити на «не менше 3310», — йдеться у коментарі.

Підприємство вказує, що «ці параметри не впливають на продуктивність роботи бульдозера, але дадуть змогу більшій кількості учасників взяти участь в торгах». 

На момент публікації матеріалу КАТП не надало відповіді на це прохання.

Нагадаємо, у травні КАТП придбало новий сміттєвоз за майже 6 млн грн у виробничої компанії «Віва».

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Автор: Телеграф Джерело фото: drobmash
Теги: КАТП 1628 бульдозер
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