Петрушка: джерело вітаміну К і захист кісток та серця

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 72

Петрушку традиційно використовують для прикрашання страв або у салатах. Але ця зелень ще й корисна для здоров'я

Вітамін К, який удосталь міститься в петрушці, вкрай важливий для здоров’я кісток.

Він покращує засвоєння кальцію і зменшує виведення цього мікроелемента із сечею. Також вітамін активує певні білки, які збільшують мінеральну щільність кісток — роблять їх міцнішими.