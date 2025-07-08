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Петрушка: джерело вітаміну К і захист кісток та серця

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 72

 

Петрушку традиційно використовують для прикрашання страв або у салатах. Але ця зелень ще й корисна для здоров'я

Вітамін К, який удосталь міститься в петрушці, вкрай важливий для здоров’я кісток.

Він покращує засвоєння кальцію і зменшує виведення цього мікроелемента із сечею. Також вітамін активує певні білки, які збільшують мінеральну щільність кісток — роблять їх міцнішими.

Нарізана свіжа петрушка — ефективний спосіб надати овочевим і м’ясним стравам смак і безболісно зменшити споживання солі.

Петрушка багата на вітаміни. Півчашки (30 г) свіжої рубаної петрушки містять:

  • понад 100% добової норми вітаміну А;
  • близько 10% добової норми вітаміну В;
  • понад 50% добової норми вітаміну С;
  • майже 550% добової норми вітаміну К.

Кожен з цих елементів критично важливий для нормальної роботи організму. Нижче буде трохи додаткової інформації про них.

Петрушка також містить багато антиоксидантів.

Вона — прекрасне джерело фолієвої кислоти: у 30 грамах свіжої зелені міститься понад 10% денної норми. Чим більше фолієвої кислоти ви споживаєте, тим менше ризик серцево-судинних захворювань і смерті від них.

Антиоксиданти, що містяться в петрушці, активно борються з хронічним запаленням — надміру активною реакцією імунної системи, яка часто відповідає за розвиток захворювань серцево-судинної системи, діабету, раку, артриту, хвороби Альцгеймера і навіть депресії.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: вітаміни поради по здоров'ю
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