Петрушка: джерело вітаміну К і захист кісток та серця

Петрушку традиційно використовують для прикрашання страв або у салатах. Але ця зелень ще й корисна для здоров'я
Петрушку традиційно використовують для прикрашання страв або у салатах. Але ця зелень ще й корисна для здоров'я
Вітамін К, який удосталь міститься в петрушці, вкрай важливий для здоров’я кісток.
Він покращує засвоєння кальцію і зменшує виведення цього мікроелемента із сечею. Також вітамін активує певні білки, які збільшують мінеральну щільність кісток — роблять їх міцнішими.
Нарізана свіжа петрушка — ефективний спосіб надати овочевим і м’ясним стравам смак і безболісно зменшити споживання солі.
Петрушка багата на вітаміни. Півчашки (30 г) свіжої рубаної петрушки містять:
Кожен з цих елементів критично важливий для нормальної роботи організму. Нижче буде трохи додаткової інформації про них.
Петрушка також містить багато антиоксидантів.
Вона — прекрасне джерело фолієвої кислоти: у 30 грамах свіжої зелені міститься понад 10% денної норми. Чим більше фолієвої кислоти ви споживаєте, тим менше ризик серцево-судинних захворювань і смерті від них.
Антиоксиданти, що містяться в петрушці, активно борються з хронічним запаленням — надміру активною реакцією імунної системи, яка часто відповідає за розвиток захворювань серцево-судинної системи, діабету, раку, артриту, хвороби Альцгеймера і навіть депресії.
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