Стало відомо, чи можливий в Україні перехід на чотириденний робочий тиждень

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Поки Європа скорочує робочий час, в Україні він зріс до 60 годин на тиждень

Польща запустила пілотний проєкт скороченого робочого тижня. Тим часом у країнах Європи та Азії (Ісландія, Бельгія, Японія та інші) дедалі більше компаній переходять на чотири робочі дні. В Україні ж такі зміни наразі можливі лише за домовленістю між працівником і роботодавцем.

У Державній службі зайнятості пояснили, що перехід на чотириденний робочий тиждень не передбачений українським законодавством. За Кодексом законів про працю нормальна тривалість робочого часу — 40 годин на тиждень. Але в умовах воєнного стану вона може бути збільшена до 60 годин, особливо для працівників об’єктів критичної інфраструктури. Також скасовано подвійні виплати у святкові дні — вони вважаються звичайними робочими.

Водночас окремі компанії в Україні все ж експериментували з коротшим тижнем. У 2019 році ІТ-компанія Brighta впровадила чотириденний графік. Спочатку результати були позитивними: працівники відчували менше стресу й вигорання. Але згодом продуктивність у деяких відділах знизилася, тож компанія відкоригувала свій підхід.

«Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи щодо скорочення тривалості робочого тижня. Але в нас є вакансії з неповним чи гнучким графіком», — пояснює Євгенія Підлісна, заступниця начальника управління ДСЗ.

За її словами, наразі в ЄІАС (єдина інформаційно-аналітична система) зафіксовано 876 таких вакансій по всій Україні — від листонош і пакувальників до вчителів та лікарів. Рівень оплати — від мінімальної до 60 тис. грн.

Нагадаємо, за кордоном чотириденний тиждень найкраще прижився в ІТ, креативних і аналітичних сферах, а також там, де праця оцінюється за результатами. У виробництві, агросекторі чи на погодинних роботах така модель часто виявляється менш ефективною.