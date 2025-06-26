Декілька країн тестують перехід на 4-денний робочий тиждень: які умови для працівників пропонують у Польщі

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 5

Кілька країн у світі, зокрема Польща, Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Португалія та Австралія серйозно задумуються над тим, щоб перевести робітників на 4-денний робочий тиждень. Деякі з них вже тестують цей формат.

Пілотні програми показують, що такий графік роботи знижує стрес та вигорання у працівників, і вони стають більш продуктивними. Деякі з цих країн розглядають можливість законодавчого впровадження скороченого робочого часу без зменшення зарплати. Про це пише 24 Канал.

Франція

Франція з 1995 року має 35-годинний робочий тиждень (в Україні 40-годинний). Законодавчо 4-денний тиждень ще не впровадили, але близько 10 тисяч працівників уже працюють за таким графіком у рамках пілотного проєкту.

Німеччина

У 2023 — 2024 роках 41 компанія країни провела шестимісячний експеримент із 4-денним робочим тижнем. Результати були настільки позитивними, що 73% компаній, що проводили експеримент, вирішили продовжити цю практику.

Профспілка IG Metall закликає ввести такий графік всіх роботодавців, але уряд на це поки не наважився. Тим часом 71% німців підтримують таку ідею.

Іспанія

У 2023 році у Валенсії стартувала пілотна програма за участю 360 тисяч працівників. Експеримент показав позитивні результати, тому країна думає над тим, щоб розширити цю практику.

Велика Британія

У 2022 році 61 компанія та понад 3 300 працівників брали участь у шестимісячному експерименті Кембриджу, Оксфорду та Бостонського коледжу, в межах якого працювали 4 дні на тиждень. Дослідники назвали результати «надзвичайно успішними», тому багато компаній планують зробити такий графік постійним.

Португалія

Такий графік робочого тижня тестували у Португалії. Пілотні програми показали позитивні результати, тому країна наразі теж вивчає можливість законодавчих змін.

Австралія

У серпні 2022 року 26 компаній теж розпочали таку пілотну програму, і результати показали підвищення продуктивності та задоволеності працівників. Тому країна серйозно розглядає можливість розширити цю систему.

Польща

Перші випробування пілотної програми у містах Лешно, Влоцлавек, Свебодзіце та Щецинек показали, що при такому графіку у працівників знижується рівень вигорання та підвищується продуктивність. А тому Польща з 30-го червня починає поступове запускати такий режим роботи для всіх.

Що передбачає пілотна програма у Польщі

Польща запускає пілотну програму скорочення робочого тижня без втрати зарплати з 30 червня 2025 року, а до 2027 року планує масштабно ввести його для всіх. Суть полягає в тому, щоб скоротити робочі години без зниження зарплати. Про це пише ТСН з посиланням на польське видання INFOR.pl.

Працівники, що беруть участь у проєкті, зможуть обрати один із трьох варіантів:

традиційний робочий тиждень із 5 днів, але із 6-годинним робочим днем замість звичайних 8 годин;

4-денний робочий тиждень;

додаткові дні відпустки.

При цьому загальна кількість робочих годин знижується приблизно на 20%. Конкретний розподіл робочих днів компанії зможуть визначати самостійно.

Ініціатива має на меті не лише покращити якість життя працівників, а й стати відповіддю на демографічні проблеми країни. Польща є однією з найбільш працьовитих націй Європи, проте надмірне навантаження на роботі негативно впливає на родини та народжуваність.

За словами експертів, скорочення робочого часу допоможе людям більше часу приділяти сім’ї та вихованню дітей, що може стимулювати бажання створювати родини.

Як це позначиться на українцях в Польщі

За офіційними даними, на кінець минулого року в Польщі працювало близько 780 тисяч українців, проте реальна цифра може бути більшою, оскільки багато хто працює неофіційно.

Проєкт поки що орієнтований насамперед на громадян Польщі. В інших країнах Європи, наприклад у Бельгії та Хорватії, подібні нововведення застосовуються тільки до місцевого населення, а мігрантам пропонують звичний 5-денний робочий тиждень.

Однак якщо українці офіційно працевлаштовані у польських компаніях, які братимуть участь у пілотному проєкті, вони теж зможуть скористатися скороченим робочим часом.

Впровадження чотириденного робочого тижня та інших варіантів скорочення робочого часу — це частина стратегії Польщі, спрямованої на покращення балансу між роботою та особистим життям, а також розв’язання проблеми демографічної кризи. Вже найближчим часом працівники в Польщі зможуть обирати, як їм краще організувати свій робочий тиждень так, щоб зберегти дохід та водночас мати більше часу для себе і сім’ї.