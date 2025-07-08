Веслувальники з Полтавщини здобули медалі чемпіонату Європи: серед них і кременчуківці

Спортсмени з Полтавщини вибороли золото та три срібла на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів і молоді. Успішно виступили представники Кременчука
На молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное українці вибороли низку нагород. Серед переможців — спортсмени з Полтавщини й Кременчука. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
У змаганнях, що відбулися у межах 2025 ECA Junior and U23 Canoe Sprint European Championships, нашу область представляли 11 веслувальників.
Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун та Захар Іванчук стали чемпіонами у змішаній каное-четвірці на дистанції 500 метрів серед юніорів.
«Срібло» здобули:
Ярослав Верблюд — у каное-двійці (1000 м, молодь),
Ірина Неділько — у каное-двійці (500 м),
Тарас Кузик і Карина Негря — у змішаній каное-четвірці (500 м, молодь).
Спортсмени тренуються у Полтавській обласній школі вищої спортивної майстерності, КЗ ДЮСШ «Веслувальник» і ДЮСШ № 1 м. Кременчук.
Нагадаємо, цьогоріч кременчуківець Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді.
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