Олена Шуляк
Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Кременчук

Веслувальники з Полтавщини здобули медалі чемпіонату Європи: серед них і кременчуківці

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 102

Спортсмени з Полтавщини вибороли золото та три срібла на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів і молоді. Успішно виступили представники Кременчука

На молодіжному чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное українці вибороли низку нагород. Серед переможців — спортсмени з Полтавщини й Кременчука. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

У змаганнях, що відбулися у межах 2025 ECA Junior and U23 Canoe Sprint European Championships, нашу область представляли 11 веслувальників.

Софія Жушман, Ірина Неділько, Максим Бовкун та Захар Іванчук стали чемпіонами у змішаній каное-четвірці на дистанції 500 метрів серед юніорів.

«Срібло» здобули:

  • Ярослав Верблюд — у каное-двійці (1000 м, молодь),

  • Ірина Неділько — у каное-двійці (500 м),

  • Тарас Кузик і Карина Негря — у змішаній каное-четвірці (500 м, молодь).

Спортсмени тренуються у Полтавській обласній школі вищої спортивної майстерності, КЗ ДЮСШ «Веслувальник» і ДЮСШ № 1 м. Кременчук.

Нагадаємо, цьогоріч кременчуківець Тарас Кузик став чемпіоном Європи з веслування на байдарках і каное серед молоді.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: веслування веслувальники каное
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх