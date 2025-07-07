Хрумкі малосольні огірки: рецепт від газети «Для дому і сім’ї»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 66

Літня страва, яка стане улюбленою на кожному столі — малосольні огірки за рецептом «Для дому і сім’ї». Готуються швидко, з простих інгредієнтів, а смакують — як з бабусиного льоху

Що потрібно: огірки — 1 кг

сіль — ½ ст. л.

часник — 4 зубчики

олія — 3 ст. л.

оцет — 1 ст. л.

чорний мелений перець — ½ ч. л.

діжонська гірчиця — 1 ст. л. Як приготувати: Огірки ретельно миємо, нарізаємо на четвертинки. Посипаємо сіллю й залишаємо на 10 хвилин. Додаємо вичавлений часник, олію, оцет, перець і гірчицю. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Потім ставимо в холодильник ще на годину. Готово! Хрумкі, пікантні та ароматні огірки — чудовий додаток до обіду чи вечері.

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