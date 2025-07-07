Хрумкі малосольні огірки: рецепт від газети «Для дому і сім’ї»
Сьогодні, 22:00
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Літня страва, яка стане улюбленою на кожному столі — малосольні огірки за рецептом «Для дому і сім’ї». Готуються швидко, з простих інгредієнтів, а смакують — як з бабусиного льоху
Що потрібно:
- огірки — 1 кг
- сіль — ½ ст. л.
- часник — 4 зубчики
- олія — 3 ст. л.
- оцет — 1 ст. л.
- чорний мелений перець — ½ ч. л.
- діжонська гірчиця — 1 ст. л.
Як приготувати:
- Огірки ретельно миємо, нарізаємо на четвертинки.
- Посипаємо сіллю й залишаємо на 10 хвилин.
- Додаємо вичавлений часник, олію, оцет, перець і гірчицю. Перемішуємо.
- Накриваємо кришкою, залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Потім ставимо в холодильник ще на годину.
Готово! Хрумкі, пікантні та ароматні огірки — чудовий додаток до обіду чи вечері.
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