Відновили асфальт на дорозі Р-10 Черкаси – Кременчук — ОВА

Минулого тижня на автошляхах Полтавської області оновили 44,4 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Загалом із початку 2025 року вже відремонтовано 294,4 тисячі м² на місцевих дорогах і 236,1 тисячі м² на автошляхах державного значення. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Наразі ремонти тривають у громадах: Великобудищанській, Глобинській, Горішньоплавнівській, Заводській, Краснолуцькій, Новоселівській, Новосанжарській, Лохвицькій, Чорнухинській, Миргородській, Комишнянській, Лубенській, Великосорочинській, Терешківській, Пришибській, Петрівсько-Роменській та Оржицькій.
Фінансування забезпечують обласна влада та органи місцевого самоврядування. До співпраці з Агентством місцевих доріг уже долучилися 34 територіальні громади.
Минулого тижня відновлювали покриття на державних автошляхах Н-12 Суми — Полтава, Р-10 Черкаси — Кременчук та Р-60 Кролевець — Пирятин (12,4 тис. м²).
Нагадаємо, що в червні на Полтавщині ремонтували автошляхи Хорол – Кременчук та Полтава – Олександрія.
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