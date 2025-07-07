Відновили асфальт на дорозі Р-10 Черкаси – Кременчук — ОВА

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З початку року в області відремонтували понад 530 тисяч м² доріг

Минулого тижня на автошляхах Полтавської області оновили 44,4 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Загалом із початку 2025 року вже відремонтовано 294,4 тисячі м² на місцевих дорогах і 236,1 тисячі м² на автошляхах державного значення. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Наразі ремонти тривають у громадах: Великобудищанській, Глобинській, Горішньоплавнівській, Заводській, Краснолуцькій, Новоселівській, Новосанжарській, Лохвицькій, Чорнухинській, Миргородській, Комишнянській, Лубенській, Великосорочинській, Терешківській, Пришибській, Петрівсько-Роменській та Оржицькій.

Фінансування забезпечують обласна влада та органи місцевого самоврядування. До співпраці з Агентством місцевих доріг уже долучилися 34 територіальні громади.

Минулого тижня відновлювали покриття на державних автошляхах Н-12 Суми — Полтава, Р-10 Черкаси — Кременчук та Р-60 Кролевець — Пирятин (12,4 тис. м²).

Нагадаємо, що в червні на Полтавщині ремонтували автошляхи Хорол – Кременчук та Полтава – Олександрія.