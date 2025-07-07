Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 8 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1
вул. Богдана Хмельницького, 80-150
вул. Бетонна, 126-128А
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Героїв Охтирки, 3-14
вул. Гійома Боплана, 4-15/9
вул. Гійома Боплана, 38-92
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11
вул. Залізнична, 21-81
вул. Зарічна, 1/9-78/279
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Івана Котляревського, 1-30
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Івана Піддубного, 1/3-17
вул. Кагамлицька, 1/18-66
вул. Кагамлицька, 74
вул. Каховська, 1-43/2
вул. Каховська, 2А
вул. Кооперативна, 1-50/4
вул. Кооперативна, 43/1-84
вул. Кривушанська, 1/6-26
вул. Кубанська, 1-18
вул. Лебедина, 55-104/19
вул. Лебедина, 106
вул. Лікаря О.Богаєвського, 9/77
вул. Лугова, 2/25-9
вул. Майора Борищака, 20/3
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Миколи Пирогова, 4
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Небесної Сотні, 51
вул. Небесної Сотні, 60,64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Подовжня, 3-17
вул. Проєктна, 4-35
вул. Прирічна, 19-28
вул. Профспілкова, 1-10
вул. Раїси Кириченко, 28-93
вул. Раїси Кириченко, 76-96/4
вул. Редутна, 27-48А
вул. Ромаданівська, 1-9
вул. Садова, 4-16
вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
вул. Сержанта Мельничука, 78-195
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
вул. Тракторна, 21/13-23/20
вул. Троїцька, 71/73, 75, 89А
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
вул. Цегельна, 1-36
вул. Чередницька, 30-79
вул. Чередницька, 116А
вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
вул. Юрія Кондратюка, 7-33
вул. Юрія Липи, 3/3-16
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
просп. Лесі Українки, 17/11-27
вул. Героїв України, 27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Садова, 4-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пр. 1-й Індустріальний
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вул. Джерельна
вул. Євгена Патона
вул. Іллі Мєчнікова
вул. Індустріальна
вул. Козацька
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя Левицького
вул. Олексія Древаля
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вул. Солов’їна
вул. Спасо-преображенська
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