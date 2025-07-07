Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 8 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40

  • вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1

  • вул. Богдана Хмельницького, 80-150

  • вул. Бетонна, 126-128А

  • вул. Братів Тютюнників, 4-27

  • вул. Героїв Охтирки, 3-14

  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9

  • вул. Гійома Боплана, 38-92

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Володимира Короленка, 3-13

  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Зарічна, 1/9-78/279

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Івана Котляревського, 1-30

  • вул. Івана Котляревського, 19/13

  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17

  • вул. Кагамлицька, 1/18-66

  • вул. Кагамлицька, 74

  • вул. Каховська, 1-43/2

  • вул. Каховська, 2А

  • вул. Кооперативна, 1-50/4

  • вул. Кооперативна, 43/1-84

  • вул. Кривушанська, 1/6-26

  • вул. Кубанська, 1-18

  • вул. Лебедина, 55-104/19

  • вул. Лебедина, 106

  • вул. Лікаря О.Богаєвського, 9/77

  • вул. Лугова, 2/25-9

  • вул. Майора Борищака, 20/3

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Миколи Пирогова, 4

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5

  • вул. Небесної Сотні, 51

  • вул. Небесної Сотні, 60,64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Проєктна, 4-35

  • вул. Прирічна, 19-28

  • вул. Профспілкова, 1-10

  • вул. Раїси Кириченко, 28-93

  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4

  • вул. Редутна, 27-48А

  • вул. Ромаданівська, 1-9

  • вул. Садова, 4-16

  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205

  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-195

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А

  • вул. Тракторна, 21/13-23/20

  • вул. Троїцька, 71/73, 75, 89А

  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2

  • вул. Цегельна, 1-36

  • вул. Чередницька, 30-79

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

  • вул. Юрія Кондратюка, 7-33

  • вул. Юрія Липи, 3/3-16

  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1

З 8.00 до 18.00:

  • просп. Лесі Українки, 17/11-27

  • вул. Героїв України, 27

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24

  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

  • вул. Мане-Каца, 11

  • вул. Марусі Чурай, 13

  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2

  • вул. Недогарська, 3

  • вул. Нова, 2/1-14/16

  • вул. Садова, 4-16

  • пров. Сумський, 3-12

  • пров. Черкаський, 3-16

  • пров. Чорнобаївський, 11

  • пров. Щемилівський, 19

  • пров. Богдана Хмельницького, 3

  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А

З 5.00 до 18.00:

  • пр. 1-й Індустріальний

  • пр. 2-й Індустріальний

  • пр. 3-й Індустріальний

  • пр. 4-й Індустріальний

  • пр. Великокохнівський

  • пров. 2-й Індустріальний

  • пров. 3-й Індустріальний

  • пров. 4-й Індустріальний

  • пров. 5-й Індустріальний

  • пров. 6-й Індустріальний

  • пров. Великокохнівський

  • пров. Делегатський

  • пров. Ефірний

  • пров. Індустріальний

  • пров. Кузьми Скрябіна

  • пров. Прибережний

  • пров. Рівненський

  • пров. Чорнобаївський

  • квт. 304

  • туп. Сонячний

  • вул. Великокохнівська

  • вул. Віри Холодної

  • вул. Джерельна

  • вул. Євгена Патона

  • вул. Іллі Мєчнікова

  • вул. Індустріальна

  • вул. Козацька

  • вул. Марусі Чурай

  • вул. Миколи Молочникова

  • вул. Миколи Татарулі

  • вул. Нечуя Левицького

  • вул. Олексія Древаля

  • вул. Сержанта Трушакова

  • вул. Солов’їна

  • вул. Спасо-преображенська

  • вул. Чернігівська

  • вул. Олексія Древаля.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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